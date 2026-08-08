Болтон: «Путин почувствовала страх Трампа»

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Американская администрация не знает, как решить проблему Ирана, чем может воспользоваться Москва.

Об этом в эфире CNN заявил экс-пострепед США в ООН, бывший советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, может ли российский лидер Владимир Путин атаковать НАТО, учитывая, что США увязли в ситуации с Ираном, истощив свое ПВО.

«Думаю, он очень внимательно следит за действиями администрации Трампа в отношении Ирана, и он чует страх. Страх, вызванный тем, что Трамп оказался в ситуации, когда у него нет готового решения проблемы цен на бензин для американских потребителей. И в преддверии выборов Путин вполне может попытаться оказать давление на какую-либо страну НАТО», – сказал Болтон.

Впрочем, далее он, по сути, стал противоречить сам себе – мол, у России нет таких ресурсов, ведь она их давно бы задействовала на Украине.