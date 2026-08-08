Болтон: «Путин почувствовала страх Трампа»

Игорь Шкапа.  
08.08.2026 22:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Американская администрация не знает, как решить проблему Ирана, чем может воспользоваться Москва.

Об этом в эфире CNN заявил экс-пострепед США в ООН, бывший советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская администрация не знает, как решить проблему Ирана, чем может воспользоваться Москва. Об этом...

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В студии поинтересовались, может ли российский лидер Владимир Путин атаковать НАТО, учитывая, что США увязли в ситуации с Ираном, истощив свое ПВО.

«Думаю, он очень внимательно следит за действиями администрации Трампа в отношении Ирана, и он чует страх. Страх, вызванный тем, что Трамп оказался в ситуации, когда у него нет готового решения проблемы цен на бензин для американских потребителей. И в преддверии выборов Путин вполне может попытаться оказать давление на какую-либо страну НАТО», – сказал Болтон.

Впрочем, далее он, по сути, стал противоречить сам себе – мол, у России нет таких ресурсов, ведь она их давно бы задействовала на Украине.

«Хотелось бы знать, где находятся те дополнительные военные ресурсы, которые Россия могла бы использовать для угроз странам НАТО. Как я уже говорил, если бы у Путина были дополнительные военные ресурсы, трудно понять, почему он не задействовал их на Украине», – заявил Болтон.

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English version :: Читать на английском Болтон: «Путин почувствовала страх Трампа»

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