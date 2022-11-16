«Азовец» отказался комментировать удар из «Хаймарс» по СИЗО с пленными в Еленовке

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Новости Украины

До инцидента с расстрелом СИЗО в Еленовке (ДНР) пленённые в «Азовстали» нацисты чувствовали себя вполне безопасно в застенках.

Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал вернувшийся на Украину по обмену «пресс-офицер» объявленного в РФ террористическим нацистского полка «Азов» Дмитрий «Орест» Козацкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, когда в донецком СИЗО сидели, там эти надзиратели ходили и постоянно друг с другом общались, и мы от них иногда слышали какую-то информацию, что наши там что-то в Донецке обстреляли, какие-то их позиции, или за Херсон – что-то типа такого. И мы такие сидели там: «О, класс!» – вспомнил Козацкий.

На вопрос, где было легче – в плену или под обстрелами в «Азовстали», нацист ответил однозначно.

«В плену было спокойней, потому что ты знал, что всё, ты будешь живой, тебе теперь главное – продержаться, неясно сколько, месяц, два, год. Но ты выйдешь живой. Однако это было до момента теракта в Еленовке», – подчеркнул «азовец».

«Когда русские обстреляли Еленовку, ты где был? Как это произошло?», – спросила пропагандистка.

«Я был в Еленовке в самом крайнем бараке от эпицентра события. В действительности – я не знаю, можно ли об этом говорить. У меня есть какие-то определённые свидетельства об этом и определённые мысли, но я боюсь навредить», – предпочёл отвертеться Козацкий.

Отметим, что националист, находясь в плену, давал свидетельства относительно методов работы украинских информационщиков, связанных с демонстрацией жестоких убийств русских военнопленных. Эксперты считают, что именно такие показания могли послужить «триггером» для отдачи приказа о нанесении удара по СИЗО Еленовки.