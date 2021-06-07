Байден позвонит Зеленскому, чтобы «надавать по рукам» – киевский эксперт

07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку встреча американского и российского президентов будет посвящена глобальному урегулированию и решению накопившихся противоречий, Джо Байден может предварительно позвонить своему украинскому президенту и дать жесткие указания не совершать провокаций.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Андрей Бодров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы там ни было, сумма противоречий, которая накопилась между Россией и Штатами, достаточно высока, и первая встреча (Владимира Путина и Джо Байдена – прим.) будет рамочной. Я думаю, что будут договариваться про то, чтобы договариваться дальше.

С другой стороны, совершенно понятно, что Байден едет туда не с агрессивными намерениями. Понятно, что какие-то коридоры и границы будут обозначены, но при этом всём – я не думаю, что будет занята какая-то жесткая позиция и будут производиться попытки диктата. Всё-таки, нужна разрядка, об этом говорят обе стороны», – сказал он.

Андрей Бодров считает, что в связи с этим Джо Байден может позвонить своему украинскому коллеге и дать указания не совершать никаких провокаций, которые могли бы испортить его встречу с Владимиром Путиным.

«И в силу этого… Помните старый советский анекдот, когда первый чукотский полёт в космос, спускаемый аппарат приземлился, вылезают чукча и советский космонавт. А у чукчи руки по локоть синие. Его спрашивают – почему? Он отвечает: «Это меня русский товарищ по рукам бил, и говорил – ничего, сволочь, не трогай». Мне кажется, что звонок будет носить именно такой характер – чтобы Украина не произвела слишком резких телодвижений и не испортила картинку перед встречей», – резюмировал эксперт.