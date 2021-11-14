Белковский: Лукашенко воплощает план Муаммара Каддафи

Чтобы удержать власть, президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается с помощью потока нелегальных мигрантов развязать войну.

Об этом в эфире YouTube-канала «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В феврале 2022 года в Белоруссии должен пройти референдум по новой Конституции, который уменьшает власть президента и делегирует существенные полномочия так называемому Всебелорусскому народному собранию. Оно будет, как минимум, заниматься всей приватизацией и формированием судов. И тогда, где-то в марте-апреле, Лукашенко должен уйти на пост председателя Всебелорусского народного собрания, и оставить пост президента, пусть и с меньшими полномочиями, своему преемнику. И он, с одной стороны, это пообещал Путину. А с другой стороны, делать это он не собирается. Чтобы этого не делать, ему нужна большая война», – сказал Белковский.

Он уверен, что Лукашенко пытается воплотить в жизнь так и нереализованной план Муаммара Каддафи по шантажу Европы.

«С другой стороны, он хочет получить с ЕС денег, чтобы оставить этих мигрантов в Белоруссии. Он может их оставить, но это точно сценарий Муаммара Каддафи. За несколько лет до революции в Ливии полковник Каддафи настойчиво предлагал ЕС взять на себя все функции нейтрализации и фильтрации мигрантов из Африки в Европу. Он сказал: «дайте мне несколько миллиардов долларов в год, и я сделаю так, что нежелательных мигрантов у вас не будет». Но ЕС на это не пошёл, и Каддафи свергли. За несколько недель до свержения Каддафи всячески активизировал поток мигрантов, и с тех пор этот поток остановиться никак не может. Такую же логику Каддафи воспроизводит Лукашенко, не задумываясь над тем, что полковника это ни от чего не спасло. Правда, у Каддафи не было такого заступника, как Владимир Путин. Президентом России тогда был Дмитрий Медведев, и он кровавый ливийский режим к чёрту «слил», – резюмировал либерал.