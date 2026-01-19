Спецпредставителем ФРГ в России должен стать один из богатейших предпринимателей Германии, «патриарх» фирмы Knauf Николаус Кнауф.

Об этом социолог и бывший сотрудник Сбербанка Оливер Кемпкенс заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Дональда Трампа есть специальный представитель Уиткофф. У президента России – Кирилл Дмитриев. Почему бы и нам не иметь такого. Это же ни к чему на обязывает. Трамп назначает Уиткоффа, потому что, если бы он выбрал республиканца, это было бы политическим самоубийством: республиканцы традиционно не являются дружественными к России.

Почему бы Фридриху Мерцу не назначить специальным представителем кого-то вроде Кнауфа. Я не знаю, хочет ли он этого. Но кого-то, у кого долгая история отношений с РФ», – сказал Кемпкенс.