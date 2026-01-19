Вся либеральная российская оппозиция переходит в подчинение нацистов-власовцев РДК – приказ из Вашингтона
Скандал вокруг откровений навальниста-экстремиста Леонида Волкова, который в частной переписке порадовался фейковой смерти главаря банды русских наемников в составе ВСУ признанного в РФ террористом Дениса Капустина, сняли последние моральные предохранители у российской политэмиграции.
Беглые либералы не только осудили Волкова, но и взапуски поддерживают русских нацистов-власовцев, воюющих на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Раньше фашистов расхваливали только маргиналы от оппозиции типа бывшего депутата Госдумы (признанного в РФ экстремистом-террористом) Ильи Пономарева и бывшего адвоката, иноагента Марка Фейгина (признан террористом в РФ).
«Мэтры» эмиграции, такие как беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский и лидеры запрещенной в России экстремистской организации ФБК, брезговали открыто агитировать за наемников.
Но возбуждение против Волкова уголовного дела на Украине открыло все шлюзы. Как пишет военкор Илья Васюнин в своем тгк, на днях Ходорковский выступил за самое плотное сотрудничество с РДК (с аргументом «они борются против Путина»).
Васюнин, в прошлом сотрудничавший с либеральными СМИ, узнал об этом после того, как его старый приятель, работающий у Ходорковского, удалил его комментарий с нацистскими цитатами члена РДК, запрещенной в РФ, Капустина (объявлен террористом в РФ) в запрещенной американской соцсети.
ФБК держались дольше всех, ограничиваясь сухим осуждением Волкова, хотя РДК публично потребовали от них наладить сотрудничество. Дело в том, что слившая в сеть скандальные цитаты Анна Тирон, раньше работала у навальнистов. И они имели удовольствие любоваться ее татуировкой, на которой был изображен кинжал «гитлерюгенда» с девизом «Кровь и честь».
Однако отмашка «любить нациков» поступила от спонсоров из-за океана. Вице-президент Free Russia Foundation иноагент Владимир Милов потребовал от ФБК поддержать дружбу с РДК, он заодно сообщил, что у Free Russia Foundation уже с ними «были контакты» и они «налаживают диалог». Правда, сделал это старый навальнист в видео, открытом только для спонсоров, но шила в мешке не утаишь.
Васюнин вспоминает, как в феврале 2025-го группа беглых «либертарианцев» объявила, что выйдет на организованный навальнистами «марш мира» в Берлине с российскими флагами в противовес бело-голубым тряпкам, которые используют либералы. И Капустин им угрожал: «Берегите свои еб…ки! Мы не навальнисты и не либералы, поэтому будем бить первыми».
«Теперь в российской политэмиграции обнаружат, что в комплекте с европейскими ценностями идут похищения, убийства, подпольные тюрьмы, “Азов”, СБУ и далее со всеми остановками — то есть, по-настоящему ощутят солидарность с украинцами», – иронизирует Васюнин.
Но, похоже, беглую либертоту все это ничуть не смущает. Навальнист Владимир Ашурков безутешно скорбит по ликвидированнному участнику РДК Тимофею Ануфриеву позывной «Эней». Беглый телеведущий-иноагент Станислав Кучер взахлеб убеждает, что Капустин никакой не неонацист.
С бежавший в Лондон террорист и экстремист иноагент Евгений Чичваркин, немного стесняясь, признал в интервью иноагенту Александру Плющеву, РДК «временными союзниками, потому что они сражаются с Путиным».
«Безусловно, в этой войне РДК на светлой стороне. Нравятся ли мне их приветствия или сочетание цифр 14-88 (код нацистских организаций – ред.), которые многие из них используют? Нет. Любое заигрывание с аурой Третьего рейха мне не близко. Оно мне не близко и у некоторых украинских подразделений. Но они с оружием в руках спасают свою страну и де-факто Европу от захвата. Им нужно помогать и их нужно поддерживать», – сказал Чичваркин.
Журналист-иноагент Ксения Ларина тоже признала, что в РДК воюют нацисты, но назвала их «фантастическими людьми, которые не боятся отдать жизнь за свободу Украины»».
Тенденция к союзу с нацистами началась у либералов не вчера. Возглавляемый бывшим шахматистом, иноагентом Гарри Каспаровым «форум свободной России» объявил о поддержке «русских добровольцев на Украине» еще в октябре прошлого года, а в январе опубликовал пафосный некролог оказавшемуся живым Капустину. А бывший депутат Госдумы, иноагент Геннадий Гудков уже в 2023 году восхищался рейдом РДК в Брянскую область.
Адвокат-расстрига Марк Фейгин (признан в РФ террористом) утверждает, что многие навальнисты уже давно воюют против России и организуют теракты на ее территории. Они подписывают контракты с Минобороны РФ, едут на фронт, а там переходят на сторону противника. Одним из участников несостоявшегося покушения на митрополита Тихона был навальнист Никита Иванкович.
«Над “нацизмом на Украине” сначала (либералы) смеялись, потому что об этом рассказывали по телевизору, потом как-то все размылось: защитники Азовстали, папа Римский, потом — склейка, — и люди обнаруживают на лице сапог Капустина, который необходимо уже целовать», – отмечает Васюнин.