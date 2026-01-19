Вся либеральная российская оппозиция переходит в подчинение нацистов-власовцев РДК – приказ из Вашингтона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандал вокруг откровений навальниста-экстремиста Леонида Волкова, который в частной переписке порадовался фейковой смерти главаря банды русских наемников в составе ВСУ признанного в РФ террористом Дениса Капустина, сняли последние моральные предохранители у российской политэмиграции.

Беглые либералы не только осудили Волкова, но и взапуски поддерживают русских нацистов-власовцев, воюющих на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Раньше фашистов расхваливали только маргиналы от оппозиции типа бывшего депутата Госдумы (признанного в РФ экстремистом-террористом) Ильи Пономарева и бывшего адвоката, иноагента Марка Фейгина (признан террористом в РФ).

«Мэтры» эмиграции, такие как беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский и лидеры запрещенной в России экстремистской организации ФБК, брезговали открыто агитировать за наемников.

Но возбуждение против Волкова уголовного дела на Украине открыло все шлюзы. Как пишет военкор Илья Васюнин в своем тгк, на днях Ходорковский выступил за самое плотное сотрудничество с РДК (с аргументом «они борются против Путина»).

Васюнин, в прошлом сотрудничавший с либеральными СМИ, узнал об этом после того, как его старый приятель, работающий у Ходорковского, удалил его комментарий с нацистскими цитатами члена РДК, запрещенной в РФ, Капустина (объявлен террористом в РФ) в запрещенной американской соцсети.

ФБК держались дольше всех, ограничиваясь сухим осуждением Волкова, хотя РДК публично потребовали от них наладить сотрудничество. Дело в том, что слившая в сеть скандальные цитаты Анна Тирон, раньше работала у навальнистов. И они имели удовольствие любоваться ее татуировкой, на которой был изображен кинжал «гитлерюгенда» с девизом «Кровь и честь».

Однако отмашка «любить нациков» поступила от спонсоров из-за океана. Вице-президент Free Russia Foundation иноагент Владимир Милов потребовал от ФБК поддержать дружбу с РДК, он заодно сообщил, что у Free Russia Foundation уже с ними «были контакты» и они «налаживают диалог». Правда, сделал это старый навальнист в видео, открытом только для спонсоров, но шила в мешке не утаишь.

Васюнин вспоминает, как в феврале 2025-го группа беглых «либертарианцев» объявила, что выйдет на организованный навальнистами «марш мира» в Берлине с российскими флагами в противовес бело-голубым тряпкам, которые используют либералы. И Капустин им угрожал: «Берегите свои еб…ки! Мы не навальнисты и не либералы, поэтому будем бить первыми».

«Теперь в российской политэмиграции обнаружат, что в комплекте с европейскими ценностями идут похищения, убийства, подпольные тюрьмы, “Азов”, СБУ и далее со всеми остановками — то есть, по-настоящему ощутят солидарность с украинцами», – иронизирует Васюнин.

Но, похоже, беглую либертоту все это ничуть не смущает. Навальнист Владимир Ашурков безутешно скорбит по ликвидированнному участнику РДК Тимофею Ануфриеву позывной «Эней». Беглый телеведущий-иноагент Станислав Кучер взахлеб убеждает, что Капустин никакой не неонацист.

С бежавший в Лондон террорист и экстремист иноагент Евгений Чичваркин, немного стесняясь, признал в интервью иноагенту Александру Плющеву, РДК «временными союзниками, потому что они сражаются с Путиным».

«Безусловно, в этой войне РДК на светлой стороне. Нравятся ли мне их приветствия или сочетание цифр 14-88 (код нацистских организаций – ред.), которые многие из них используют? Нет. Любое заигрывание с аурой Третьего рейха мне не близко. Оно мне не близко и у некоторых украинских подразделений. Но они с оружием в руках спасают свою страну и де-факто Европу от захвата. Им нужно помогать и их нужно поддерживать», – сказал Чичваркин.

Журналист-иноагент Ксения Ларина тоже признала, что в РДК воюют нацисты, но назвала их «фантастическими людьми, которые не боятся отдать жизнь за свободу Украины»».

Тенденция к союзу с нацистами началась у либералов не вчера. Возглавляемый бывшим шахматистом, иноагентом Гарри Каспаровым «форум свободной России» объявил о поддержке «русских добровольцев на Украине» еще в октябре прошлого года, а в январе опубликовал пафосный некролог оказавшемуся живым Капустину. А бывший депутат Госдумы, иноагент Геннадий Гудков уже в 2023 году восхищался рейдом РДК в Брянскую область.

Адвокат-расстрига Марк Фейгин (признан в РФ террористом) утверждает, что многие навальнисты уже давно воюют против России и организуют теракты на ее территории. Они подписывают контракты с Минобороны РФ, едут на фронт, а там переходят на сторону противника. Одним из участников несостоявшегося покушения на митрополита Тихона был навальнист Никита Иванкович.