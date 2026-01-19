Берлин продолжит делать всё возможное, чтобы укрепить антироссийскую «коалицию желающих», – и добиться эскалации войны.

Об этом на брифинге в Рейнланд-Пфальце заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я всегда стремился и поддерживал то, что США также несут ответственность за Европу и за войны. Они должны полностью взять на себя ответственность за Европу и ведущуюся здесь войну», – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что в среду собирается встретиться с Дональдом Трампом, и постарается убедить его оставить Гренландию в покое и не вводить против европейцев новых пошлин.

«Недавно в Париже прошла встреча коалиции желающих. На ней не только 27 из 35 государств, входящих в эту коалицию, были представлены своими лидерами, но были и представители американского правительства, и президент Украины.

Мы – вместе, чтобы добиться прекращения войны на Украине! И я не сделаю ничего, что бы уменьшило эти шансы. Я сделаю всё, что увеличит их», – добавил канцлер-фашист.