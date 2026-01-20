Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим дал указание в срочном порядке провести референдум о статусе Донбасса и одновременно президентские выборы, чтобы гарантировать переизбрание Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет антиросссийское пропагандистское издание «Украинская правда».

Указывается, что в конце прошлого года на Банковую для беседы с диктатором вызвали главу ЦИК Олега Диденко.

«Едва ли не единственным вопросом к председателю Центральной избирательной комиссии было: «Сколько необходимо времени?». Он сказал, что хорошо было бы полгода, а в ответ услышал: «А 60 дней не хватит? Надо уложиться».

При этом во власти никто не хочет брать на себя ответственность за остановку войну, предусматривающую потерю территорий. В о же время высказываются опасения, что низкая явка может стать поводом для того, чтобы поставить под сомнение результаты, а потому придумали использовать выборы президента как некий электоральный магнит.

«На выборы президента всегда больше всего поднимается градус, они всех интересуют, на них все ходят. Поэтому Зеленский и предлагает, что давайте проведем выборы, люди придут на участки, и сразу проголосуют на референдуме. Иначе все может провалиться», – объясняет логику идеи один из влиятельных «слуг».

В так называемой оппозиции в Раде сразу раскусили эту идею.