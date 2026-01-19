Запад пытается превратить СВО в «бесконечный пакистано-индийский конфликт», в котором нет победителей.

Об этом в рамках проекта «Эмпатия Манучи» заявил военный репортёр, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если мы отодвинем «вот это», останется очень уродливое образование, которое случилось на месте нашей Украины. Уродливо оно своей кровожадностью, уродливо оно сутью своей. То, что киевский режим делает с людьми – это отвратительно. Это у любого нормального человека должно вызывать такой набор эмоций…

Из нас хотят сотворить такой пакистано-индийский конфликт бесконечный. Когда победителей нет, когда государство должно постоянно тратить какое-то количество ресурсов на то, чтобы противодействовать в рамках этого конфликта», – сказал Поддубный.