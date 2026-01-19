Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад в целом и Франция, в частности, не успокоится, пока не начнёт полностью контролировать пока еще украинское Причерноморье, даже ценой развязывания нового прокси-конфликта через Приднестровье.

Об этом в своём видеоблоге заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«План, который, не таясь, артикулирует Майя Санду об объединении Молдавии и Румынии, а на самом деле – поглощении Молдавии Румынией, это никакая не личная её позиция. Это вполне себе парижский и бухарестский план. Больше того, в эти планы входит и поглощение Приднестровья – сначала Молдавией, потом Румынией. А следующий шаг – территория Северного Причерноморья. Не только Южная Бессарабия и Буджак, но и заметная часть Одесской и Николаевской области, со всеми портами. Франция хочет стать ключевым игроком на Чёрном море. Через румын и болгаров. Но для этого ей нужно поглощение контролируемого Киевом Причерноморья», – сказал политолог.

«Поэтому активно начинает Франция присутствовать в украинской оборонке, выстраивать целые сектора, например, как морские беспилотные технологии, где конкурируют с британцами. И планы эти, в их представлениях, должны начать обретать – поглощение Юга – контролируемой Киевом причерноморской территорией», – добавил Павлив.

По его мнению, после украинского – будет новый конфликт.