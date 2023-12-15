Британия рассматривает возможность отправить на Украину войска – экс-посол в Лондоне

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Некоторые страны НАТО, в частности Великобритания, могут отправить на Украину свои экспедиционные корпуса, если ситуация станет катастрофической для киевского режима.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Некоторые страны НАТО, в частности Великобритания, могут отправить на Украину свои экспедиционные корпуса, если...

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Дипломат при этом подчеркнул, что официально все будут опровергать такую возможность, но она уже рассматривается.

«То, что говорит сейчас президент Зеленский, что, если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончатся вооружение, которое вы нам недопоставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нам вооруженными силами. И есть страны, которые приближаются к этому решению. Британия – одна из самых первых в этом списке», – сказал дипломат.

«Никто никогда не признает, особенно политики – каждый раз, когда их будут спрашивать, они будут говорить, что: «Нет-нет, ну куда, мы лучше дадим все, что угодно». Но на самом деле, расчеты о том, что, не дай бог, придется применять вооруженные силы, есть и ведутся военными.

Для этого военные и есть, и дипломаты, – для того, чтобы планировать на будущее… Наша обязанность – планировать самое худшее. Самое худшее для этих стран – применение своих экспедиционных сил на территории Украины», – заявил Пристайко.

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