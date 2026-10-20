Выступление в палате лордов: «Мы знаем, что украинцы взорвали «СП». Под угрозой газопровод Британия-Норвегия»
Диверсия против трубопроводов в Балтийском море в 2022 году показала уязвимость такого рода британских объектов.
Об этом, выступая в британской палате лордов, заявила экс-помощница Дональда Трампа в его первую каденцию, отпетая русофобка Фиона Хилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы, конечно, уже знаем, что «Северный поток-2» взорвали украинцы. Причем сделали это, скажем так, полупрофессиональные водолазы — это не была полноценная военная операция. Впрочем, сейчас для этого даже водолазы не нужны — можно действовать, например, с яхты в Балтийском море. Хотя, кто знает, может, через пять минут оно будет называться как-то иначе? Названия водоемов ведь постоянно меняются, верно?
Балтийское море… Суть в том, что можно использовать, по сути, автономное устройство, которое подорвет газопровод между Норвегией и Великобританией. Нас это беспокоит. Мы знаем о судах, которые пытаются вывести из строя подводные кабели. И подобные акты саботажа могут происходить и дальше», – сказала Хилл.
Она добавила, что агентство Associated Press недавно опубликовало интерактивную карту, на которую нанесено более 50 инцидентов, «приписываемых или которые можно приписать России».
«Нам нужно подготовить людей к целому ряду диверсий, организованных на государственном уровне. В конце концов, мы в Великобритании уже пережили масштабные кампании взрывов, которые устраивала ИРА — организация, не поддерживаемая каким-либо государством», – говорит экс-помощница Трампа.
Она жалуется, что в Британии «есть немало людей, которые не чувствуют никакой связи с обществом, не ощущают своей принадлежности к нему», указывая, что таких людей можно легко нанять для проведения диверсии, причем так, что установить заказчика будет крайне сложно.
Хилл опасается за судьбу Тиссайда, крупной урбанизированной территории на северо-востоке Англии, где расположены атомная электростанция, химический комплекс «Уилтон» и радиолокационная станция «Файлингдейлс».
«По сути, одна из наших важнейших радиолокационных систем — имеющая значение для всего НАТО — является, можно сказать, «жемчужиной» нашей противоракетной обороны. Она также используется для целеуказания и отслеживания спутников — как коммерческих, так и государственных. […]
В Тиссайде тоже были обеспокоены подобными угрозами. Но третьей по значимости проблемой стало именно использование существующих в обществе глубоких обид и недовольства: ведь там проживает население, живущее в условиях сильной нужды и бедности, где накопилось немало претензий и глубоких внутренних противоречий», – заявила Хилл.
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