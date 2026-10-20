Правые силы в Европе неизбежно победят на следующих выборах, и тогда Украине наступят «полные кранты».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« И в 27-м году это будет точно Испания, точно Польша и точно Франция. В Германии это уже произошло … Посмотрите на Францию, и вспомните, кто мы в этой истории. Так мы – нация эмигрантов. Шесть миллионов человек выехали за границу », – заявил Дроздов.

Он предсказывает, что новые власти в странах Европы прекратят всю помощь Украине и начнут восстанавливать отношения с Россией:

«Зачем воевать, если со всеми можно мириться, у всех можно покупать нефть, у всех можно покупать бензин, энергоносители, перекачивать их через Украину, как Украина делает постоянно, российскую нефть качает, и никому в горле этот факт не становится комом. Вот такая тема в Европе. На этой теме выгребут все праворадикалы всех стран, и нам полные кранты.

Потому что устами Ле Пенн сказано: «Будет прекращена помощь Украине однозначно. Санкции против России бьют больше по нам, чем по России»… Вот и все, вся логика.

И она – клише, которое накладывается на все избирательные кампании всех правых движений в Европе. И это будут победные избирательные кампании, и нам вообще там ничего не светит, потому что евро-обывателю неинтересно платить большую квитанцию только потому, что тут «несломленный народ» не может раздуплиться, уже пять лет все хуже и хуже».

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