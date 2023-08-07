«Даже срам не прикрыли» – эксперт обещает Киеву «большие последствия» за удар по танкеру

Вадим Москаленко .  
07.08.2023 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 752
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Транспорт, Украина


Украинская атака на гражданский танкер была спонтанным актом отчаяния, который нанесёт огромный репутационный удар по киевскому руководству.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская атака на гражданский танкер была спонтанным актом отчаяния, который нанесёт огромный репутационный удар...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я так понимаю, они поняли, что уже не дойдут – их грохнут. А тут увидели, что что-то стоит, красивое судно – давайте хотя бы по этому п**данём.

А последствия будут очень большие. Они сейчас объявили угрозу мореплаванию. Если бы они это сделали до атаки на танкер, то они бы плюс-минус смогли натянуть штаны на ёжика. Колючки бы вылезли, но хоть срам бы прикрыли», – рассказал Трухан.

Он подчеркнул, что именно по этой причине Москва всегда сначала предупреждает.

«Почему наши сейчас объявляют угрозы, предупреждают – до тех пор, пока действует. У нас начинают орать про «последнее китайское предупреждение, «озабоченность» – нет, это нормальная работа.

Вот если бы они объявили эти воды заранее опасными для мореплавания, то для какого-то внешнего наблюдателя это бы сработало. Судно находится в районе, который объявлен небезопасным, под флагом противоборствующей стороны. Но они этого не сделали.

Это по факту прямая атака на гражданское судно. Последствия наши придумают и сделают, вопросов нет. У них там порты уже ремонтируются до состояния начала XIX века, так сейчас ещё начнут ремонтироваться страховые компании», – подытожил полковник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть