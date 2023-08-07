«Даже срам не прикрыли» – эксперт обещает Киеву «большие последствия» за удар по танкеру

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Украинская атака на гражданский танкер была спонтанным актом отчаяния, который нанесёт огромный репутационный удар по киевскому руководству.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понимаю, они поняли, что уже не дойдут – их грохнут. А тут увидели, что что-то стоит, красивое судно – давайте хотя бы по этому п**данём. А последствия будут очень большие. Они сейчас объявили угрозу мореплаванию. Если бы они это сделали до атаки на танкер, то они бы плюс-минус смогли натянуть штаны на ёжика. Колючки бы вылезли, но хоть срам бы прикрыли», – рассказал Трухан.

Он подчеркнул, что именно по этой причине Москва всегда сначала предупреждает.

«Почему наши сейчас объявляют угрозы, предупреждают – до тех пор, пока действует. У нас начинают орать про «последнее китайское предупреждение, «озабоченность» – нет, это нормальная работа. Вот если бы они объявили эти воды заранее опасными для мореплавания, то для какого-то внешнего наблюдателя это бы сработало. Судно находится в районе, который объявлен небезопасным, под флагом противоборствующей стороны. Но они этого не сделали. Это по факту прямая атака на гражданское судно. Последствия наши придумают и сделают, вопросов нет. У них там порты уже ремонтируются до состояния начала XIX века, так сейчас ещё начнут ремонтироваться страховые компании», – подытожил полковник.