Депутат Госдумы: Украина объявила террористическую войну гражданам России
Киевская власть организовала на территории своей страны притон для мошенников, чтобы бороться с Россией.
Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинское руководство осуществляет теракты на территории России, потому что считает Москву врагом, и теракты или звонки, с которыми мы все сталкивались, от имени «Сбербанка» и полиции с просьбой перевести денег, всё это легально функционирует на территории Украины.
Эти мошенники – преступная организация и по идее их нужно задерживать, но они получают поддержку украинского правительства. Потому что они обманывают не граждан Украины, а располагаясь на территории Украины, обманывают российских граждан, и каждый день выкачивают деньги из наших наивных граждан» – сказал он.
Кроме того, депутат отметил, что украинцы ведут постоянную гибридную войну против России.
«До этого была волна минирований супермаркетов, эти звонки тоже поступали с украинской территории. Сейчас практически 20 процентов трафика, которые рассказывают о том, что вакцина «Спутник V» убивает людей, идёт с Украины.
Они воюют такой «мягкой силой» в гибридной войне против нас, к сожалению, наши сограждане этого не понимают, читают и верят, или перечисляют деньги», – заключил Матвейчев.
Напомним, ранее в Сбербанке заявили, что главным источником мошеннических звонков гражданам России стала территория Украины.
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