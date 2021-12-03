Депутат Госдумы: Украина объявила террористическую войну гражданам России

Киевская власть организовала на территории своей страны притон для мошенников, чтобы бороться с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское руководство осуществляет теракты на территории России, потому что считает Москву врагом, и теракты или звонки, с которыми мы все сталкивались, от имени «Сбербанка» и полиции с просьбой перевести денег, всё это легально функционирует на территории Украины.

Эти мошенники – преступная организация и по идее их нужно задерживать, но они получают поддержку украинского правительства. Потому что они обманывают не граждан Украины, а располагаясь на территории Украины, обманывают российских граждан, и каждый день выкачивают деньги из наших наивных граждан» – сказал он.