Депутат Рады: Увы, США уже не номер один – нам остаётся только наблюдать

Позиция РФ, Китая и Индии наглядно показала, что грозная политика президента США Дональда Трампа – это во многом надутый пузырь.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сказать, что сейчас Трамп скажет России сделать так, и они побегут делать, или что Россия, Китай или Индия боятся санкций – мне кажется, они все очень ярко ответили на заявления Трампа.

Далее, мы прекрасно понимаем, что как ни крути, это не последние страны в мире, как минимум, одни из топ-10 стран, которые влияют на мировую экономику и мировые процессы», – посетовала укро-депутатка.