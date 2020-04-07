Дешёвая апрельская «коронавирусная нефть» не спасёт Лукашенко

07.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не должен обольщаться тем, что ему удалось добиться от России снижения цены на нефть.

Это временная и вынужденная мера, которая прекратится вместе со спадом заболеваемости коронавирусом и, как следствие, – ростом мировой экономики.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Мухин.

«Это вынужденная мера, связанная с мировым кризисом, и эпидемиологическими ожиданиями от коронавируса. По понятным причинам – это действительно шокирующая цена, но и Лукашенко должен понимать, что это временная мера. Тем более, что рынок начинает потихоньку восстанавливаться.

И я не стал бы на его месте считать это какой-то политической победой. Условия изменятся, изменится и цена. Что касается перспектив интеграции, то здесь, к сожалению, нет подвижек, которые бы позволяли делать оптимистические прогнозы, поэтому я не думаю, что ситуация поменяется кардинально», – уверен Мухин.

Ранее посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российские поставщики будут поставлять нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы без премии, как того и добивался несколько месяцев президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Россия увязывала уступки Белоруссии по энергоносителям с подписанием документов об ускоренной интеграции двух стран (создании наднациональных органов управления, единой валюты и т.д.). В итоге Лукашенко их так и не подписал, многие из «дорожных карт» уже устарели.