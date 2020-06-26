Дроздов рассказал, каких ужасов он натерпелся в ещё украинском Крыму

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ещё в нулевые годы в Крыму была сплошная «москальня», на полуострове не ощущалось ничего общего с Украиной.

Об этом в интервью «Islnd TV» рассказал львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая моя поездка была в начале нулевых, и я тогда понял, что это вообще не Украина. Это был какой-то 2002 или 2003 год, но я тогда сразу понял, что это всё отдано на откуп.

Ну, когда какой-то таксист у себя на лобовом стекле на присоске триколор держит, когда все тогда, не знаю, как сейчас, сейчас – тем паче, там все бигборды с триколорами российскими, с повесткой дня, с концертами, с полным присутствием российской массовой культуры.

Это всё было настолько декорировано Россией, что даже люди, которые слышали мой неповторимый галицкий акцент, всегда говорили: «А, вы с Украины приехали». А ты, скотина, откуда?» – с возмущением рассказал Дроздов.

«У них, оказывается, уже тогда была закреплена неукраинская идентичность, понимание себя непричастным к украинскому миру. В лучшем случае это было что-то крымское, в типичном случае это была Раша уже тогда.

И я сказал, что моей ноги там не будет. Во-первых, грязно, во-вторых, вражье пространство вообще. Мои уши не могут слышать этот треш, мои глаза не могут видеть всю эту москальню, меня всё это нервирует, и я сказал: упаси Господи, чтобы я туда поехал», – зарёкся русофоб.