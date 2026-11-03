Задорнов: Россия свободно вытягивает СВО экономически – и быстро разбогатеет после её завершения

Елена Острякова.  
03.11.2026 19:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Даже с учетом выросшей социальной нагрузки (инвалиды, пособия и т.д.) расходы России на СВО не превышают 8% ВВП. Не воевавший Советский Союз тратил на армию 25-30% ВВП.

Об этом экс-министр финансов РФ, соисполнитель дефолта 1998 года Михаил Задорнов заявил в интервью Владу Аганову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже с учетом выросшей социальной нагрузки (инвалиды, пособия и т.д.) расходы России на СВО...

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«Военные расходы сейчас составляют 8% ВВП, а в СССР это было за 20%. Это были расходы в 2,5-3 раза больше. И, конечно, совершенно другой масштаб армии. При Союзе она была 5 млн, сейчас – 1,5 млн человек.

Правда, полмиллиона – это гражданский персонал. То есть люди в погонах – это около миллиона, и она сейчас не полностью заполнена. В принципе эти 6,5-7% расходов российская экономика может длительное время тянуть», – сказал Задорнов.

При этом он уверен, что окончание СВО даст толчок к развитию за счет разморозки средств в европейских банках, снятия санкций и восстановления пострадавших территорий.

«Любое мирное соглашение позволит высвободить от 2 до 2,5 % ВВП расходов сразу. Вопрос трудоустройства людей, которые освободятся от участия в военных действиях, перемещения воинских частей – это все абсолютно решаемые вещи при грамотном подходе», – сказал Задорнов.

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English version :: Читать на английском Задорнов: Россия свободно вытягивает СВО экономически – и быстро разбогатеет после её завершения

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