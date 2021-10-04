Экс-вице-премьер Крыма Кабанов отправлен под домашний арест: Прогнозы о перспективах дела

04.10.2021 14:28 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Экс-вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства Михаил Храмов сменили изолятор на домашний арест. Такое решение накануне вынес суд в отношении фигурантов дела о хищении бюджетных средств.

«ПолитНавигатор» опросил экспертов по поводу будущего одного из крупнейших застройщиков Севастополя и до недавнего времени куратора программы восстановления полуострова после пребывания в составе Украины.

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«То, что мера пресечения была выбрана более мягкая, свидетельствует о том, что, по всей видимости, Евгений Кабанов пошел на сотрудничество со следствием и признает свою вину. Дальнейшая перспектива будет зависеть от того, сколько информации есть у следователей о нарушении закона по другим эпизодам. Если такая информация есть, то, конечно же, следствие будет продолжено, и факт погашения части ущерба не дает основания полагать, что кто-либо сможет избежать ответственности», – комментирует севастопольский общественник Иван Комелов.

Его коллега крымский общественник Александр Талипов считает, что, даже если Кабанов возместил ущерб, который могла нанести бюджету его деятельность, нарушение все равно было, и у следователей есть основания проверить его работу на посту куратора Федеральной целевой программы.

«Вообще, если брать 159-ю статью, мошенничество, то практика судов – это домашний арест, пока не будет доказана вина и принято судебное решение. В большинстве случаев по этой статье определяется наказание в виде домашнего ареста. Единственный момент, что действительно участники этого дела обладают возможностями для влияния на свидетелей и других участников процесса. Поэтому можно предположить, что пытаются как-то решить вопрос и через судебную систему. Но не думаю, что это все закончится безнаказанно, ведь если уже признан факт того, что была завышена стоимость, и на 60 миллионов вернулись платежи в бюджет, это говорит о том, что нарушение было. Даже если оно окончено, и ущерб восстановлен, сам факт того, что это было, не снимает вину. Тут еще стоит ждать заявления следственных органов, которые расследуют преступление, – не будет ли там аналогичных случаев в других контрактах. Конечно, вызывает недоумение полное молчание главы Крыма, который всегда после подобных задержаний делал заявления, когда либо принимал позицию и говорил, что «вор должен сидеть в тюрьме», либо полностью был несогласен. Но такое недельное молчание вызывает недоумение», – заявил Талипов.

При этом, бывший депутат крымского парламента, «ветеран» республиканской политики Сергей Шувайников считает, что сумма ущерба, которую вменяют Кабанову, несоразмерна с его финансовым положением. Крупный застройщик Кабанов стал обеспеченным еще до премьерства и, по мнению Шувайникова, «откаты» от реализации ФЦП его вряд ли интересовали – скорее, речь идет о мести со стороны конкурентов:

«Я могу только предполагать, что тот же Кабанов – человек достаточно обеспеченный. Вряд ли он мог пойти на то, чтобы получить «откат» в виде нескольких десятков миллионов рублей. Для него это не является значительной суммой, поэтому мне трудно поверить в то, что он участвовал во всей этой мошеннической схеме. Отсюда возникает вопрос, что это, – я предполагаю, могла быть заказная работа – кому-то не нравилась его позиция по некоторым аспектам реализации ФЦП или какие-то старые счеты с коммерческими конкурентами в прошлом, которые решили отыграться на нем. Поэтому нужно выждать время, когда будут подведены итоги следствия и дело будет передано в суд. Сегодня обвинять, что они украли что-то из бюджета – это неправильно и неверно».