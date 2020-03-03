03.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, НАТО, Общество, Политика, Скандал, Экономика
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Эксперт: Заигрывания с НАТО не спасут Лукашенко – Союзное государство строится


Учения, которые в эти дни проходят в Белоруссии вместе с морскими пехотинцами Великобритании, – это не случайные вещи, а явный сигнал России о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко не хочет интеграции в Союзное государство и дрейфует в сторону Запада.

При этом, борьба за создание Союзного государства продолжается, несмотря на все сопротивление белорусского президента.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

«Такие вещи случайными не бывают. Это не тот уровень. И речь не о том, что Белоруссия с Западом сотрудничает – это сигнал о том, что Белоруссия, точнее, господин Лукашенко и его окружение, не очень-то хочет наполнять Союзное государство реальным содержанием.

Вместе с тем, нужно понимать, что в последнее время появился целый ряд и других сигналов о том, что усилия России на этом направлении дают свои результаты. Поэтому, нужно соответственно относиться к этому как к серьезному сигналу, сознательному действию Лукашенко и его команды.

Точно так же, как совершенно сознательным действием Лукашенко было заявление о том, что Великая Отечественная война – это не война белорусского народа, а чужая война.

Но при этом не нужно впадать в алармизм и считать, что поезд отходит, все кончено, поздно пить «Боржоми» и так далее.

Борьба за Союзное государство продолжается, идет очень активно. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы народам Белоруссии и России, но она идет», – уверен Шишкин.

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