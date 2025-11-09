Евросоюз скатывается в оголтелый тоталитаризм – экс-глава МИД Австрии

Максим Столяров.  
09.11.2025 00:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 143
 
Австрия, Германия, Дзен, Политика, Россия, Цензура


В ряде стран Евросоюза установилась антироссийская цензура.

Об этом на канале «Папочка Канцлера» заявила переехавшая в Россию экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Германии, Австрии, Нидерландах, у людей самоцензура: можно ли что-то сказать, пошутить, чтобы не нарваться не только на осуждение среди друзей, но и на уголовное преследование. Появился страх перед собственным словом.

Некоторые российские наблюдатели сравнивают это с советскими временами, когда публично все молчали, а дома было больше свободы. Но теперь в немецкоязычных странах даже в частной сфере стало очень трудно говорить свободно», – сказала Кнайсль.

«Например, в арабском мире можно вести гораздо более здравые и содержательные дискуссии, чем в европейских университетах.

То же самое и в России. Я была в Санкт-Петербурге, преподаю в Хабаровске, недавно была в Самаре, работала в региональном университете Рязани.  Молодыми коллегами я могу спокойно обсуждать разные темы. Мы не всегда одного мнения, но не нападаем друг на друга.

Никто не составляет чёрных списков, как это теперь принято в европейских университетах – тех самых контрольных списков, пришедших из Америки.

Это делает работу приятнее. Это и есть настоящая академическая дискуссия», – подытожила она.

Метки:

Все новости за сегодня



