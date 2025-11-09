Евросоюз скатывается в оголтелый тоталитаризм – экс-глава МИД Австрии
В ряде стран Евросоюза установилась антироссийская цензура.
Об этом на канале «Папочка Канцлера» заявила переехавшая в Россию экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Германии, Австрии, Нидерландах, у людей самоцензура: можно ли что-то сказать, пошутить, чтобы не нарваться не только на осуждение среди друзей, но и на уголовное преследование. Появился страх перед собственным словом.
Некоторые российские наблюдатели сравнивают это с советскими временами, когда публично все молчали, а дома было больше свободы. Но теперь в немецкоязычных странах даже в частной сфере стало очень трудно говорить свободно», – сказала Кнайсль.
«Например, в арабском мире можно вести гораздо более здравые и содержательные дискуссии, чем в европейских университетах.
То же самое и в России. Я была в Санкт-Петербурге, преподаю в Хабаровске, недавно была в Самаре, работала в региональном университете Рязани. Молодыми коллегами я могу спокойно обсуждать разные темы. Мы не всегда одного мнения, но не нападаем друг на друга.
Никто не составляет чёрных списков, как это теперь принято в европейских университетах – тех самых контрольных списков, пришедших из Америки.
Это делает работу приятнее. Это и есть настоящая академическая дискуссия», – подытожила она.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: