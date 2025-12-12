Трамп предлагает план капитуляции, мы его не примем, – укро-депутат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не примет «мирный план», если из него не будут выхолощены не устраивающие Киев пункты – о членстве в НАТО, численности армии и территориях.

Об этом на украинско-румынском форуме заявила депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

