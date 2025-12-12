Трамп предлагает план капитуляции, мы его не примем, – укро-депутат
Украина не примет «мирный план», если из него не будут выхолощены не устраивающие Киев пункты – о членстве в НАТО, численности армии и территориях.
Об этом на украинско-румынском форуме заявила депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин каким-то образом убедил наших американских партнёров представить нам не план мирного урегулирования, а план капитуляции из 28 пунктов, который предполагает уступки территорий, сокращение численности украинской армии, отказ от членства в НАТО и много другого.
В основном это пункты, на которые украинцы не пойдут, несмотря на то, что мы живем в условиях отключения электроэнергии и ракетных обстрелов. Так что либо этот план будет каким-то образом пересмотрен и станет более приемлемым для всех сторон, либо это тупик, потому что мы уже провели 40 раундов переговоров с Россией, и всё безрезультатно», – заявила Сирко.
