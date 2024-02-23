Каспаров: Какой Шольц, какой бундестаг?! Когда США скажут, тогда «Таурусы» будут на Украине

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Поведение немецкого парламента и его нерешительность в вопросах предоставления Киеву ракет «Таурус» – это показатель общества, которое не хочет брать на себя ответственность. Лишь 10 процентов немцев верят в «перемогу» Украины.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера было очень показательное голосование в бундестаге, который тоже – слепок общества. Все политики, включая политиков правящей коалиции, без конца говорят, что необходимо выделить «Таурусы» Украине. Проходит голосование, где прямо написано «Таурус». Оппозиция, ХДС, ставят резолюцию – две трети депутатов против. Включая тех, кто говорит в телевизор о том, что надо дать «Таурус»! А когда этот «Таурус» зачёркивают и пишут «дайте дальнобойные ракеты» – все за. Содержательно это невозможно трактовать. Так или иначе, как только всё превращается в округлый лозунг без конкретики – все за. Как только доходит до конкретики – большинства нет. 10 процентов немцев верят в то, что Украина способна победить. Вот с этим что нужно делать?», – негодовал Кох.

Ему горячо возразил беглый иноагент и русофоб, бывший шахматист Гарри Каспаров, который заявил, что вопрос поставок зависит от США, и вообще не нужно выдумывать никаких социологических факторов.

«Берлин, к сожалению, сегодня не имеет внешней политики. Почему голосовали – это вопрос был, на самом деле, доверия коалиций. Зелёные и свободные демократы жёстко выступают за передачу ракет, но они не могут разрушить коалицию. Ракеты «Таурус» поступят в Украину, как только будет звонок из Вашингтона. Нет внешней политики. Шольц – человек исполнительный, менеджер, взял под козырёк. То же самое было с танками. Танки отправлять нельзя. Я был в Германии 24 января 2023 года, было большое мероприятие, Шольц всё утро рассказывал нам, почему нельзя отправлять танки в Украину. В 5 часов вечера они решили отправить, потому что американцы решили в 10 утра по вашингтонскому времени. Всё. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет. Не надо вот этого придумывать», – сказал Каспаров.