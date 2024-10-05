Каспаров назвал Шольца и Байдена импотентами, а себя – сравнил с Лениным

Грядущая встреча лидеров государств формата «Рамштайн», где будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине, – это съезд политических импотентов, которые готовы на всё, лишь бы не воевать с РФ.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил один из организаторов, беглый российский либерал Гарри Каспаров, внесенный в перечень экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сбор будет – Байден, Шольц, Макрон, Кир Стармер. Что это? Сбор политических импотентов, которые будут обсуждать, как нам лучше сдать часть Украины Путину! И мы, к сожалению, своими разговорами подыгрываем им. Мы рассказываем, что, знаете, нет, всё-таки должны быть какие-то варианты. Мне кажется, всё-таки форум всегда обладал тем интеллектуальным потенциалом честно говорить о тех проблемах. Да, конечно, война это всегда плохо. Но войну нам навязали. И если мы хотим перемен в России, то никаких других вариантов не существует. А что касается Ленина, ну, не любим мы все Ленина – но вообще-то они победили, если я не ошибаюсь? Мы же тоже хотим победить [аплодисменты], но у нас немного другая историческая концепция. Но, к сожалению, другого пути просто не существует», – вещал Каспаров.