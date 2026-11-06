Одержавшие победу на выборах в США демократы будут блокировать любую инициативу Дональда Трампа, которую посчитают пророссийской.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол США в РФ отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас редко бывают опросы, когда 80% американцев согласились бы, но 80% американцев не любят Путина. Они считают, что это огромная ошибка – говорить, что он наш друг.

Он [Трамп], может быть, друг Путина и его команда, но не друг – американское общество.

И поэтому я считаю, что будет новая коалиция, которая поддерживает Украину и будет контролировать это сближение с Путиным. Я считаю, что это катастрофическая ошибка, может быть, самая огромная ошибка по внешней политике за 100 лет.

И я думаю, что новое большинство и Палате представителей, и сенаторы, по крайней мере, будут контролировать самые экзотические идеи, которые Трамп и его команда сейчас [продвигают].

Все время появляются новые сюрпризы, что якобы американцы сейчас будут владеть «Nord Stream 2», якобы американцы купят ресурсы «Лукойл» за границей. Это ужасная идея, и сейчас Конгресс будет контролировать эту идею», – обещает Макфол.