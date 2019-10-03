Харадинай идёт на выборы в Косово под самыми радикальными анти-сербскими лозунгами

03.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Косовский «министр иностранных» дел Беджет Пацолли заявил, что налоги на товары из Сербии (читай – экономическая блокада сербских анклавов) будут отменены любым политиком, избранным новым «премьер-министром» захваченного сепаратистами края, за исключением Рамуша Харадиная, недавно ушедшего в отставку после вызова суда в Гаагу, расследующего военные преступления в Косово.

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«Повторяю, тот победитель выборов, тот будущий премьер-министр, который говорит, что он сохранит пошлины, лжет. Я исключаю Харадиная из этого списка, потому что я знаю его как упрямого человека, и когда он зацикливается на чем-то, вы не можете изменить ничего. Он не меняет свою позицию», – сказал Пацолли в интервью KTV.

«Иные претенденты могут отменить налог и проложить путь к диалогу. Это реальность, которая ждет нас после выборов», – добавил он.

Сам Харадинай подтвердил свою позицию, заявив, что 100-процентная пошлина на импорт товаров из центральной Сербии и БиГ не только не должна быть отменена, а еще и увеличена, пишет «Koha».

«Налог – это инструмент для создания сбалансированной ценности признания, мы должны дать возможность обмениваться признанием», – дал он понять, что блокада сербских анклавов используется для торга о признании Сербией окончательной потери Косово.

Харадинай подчеркнул, что ждет от Сербии также «извинений и компенсации».

Он добавил, что, будучи премьер-министром, «показал, кто был главой косовского дома», и что ему «удалось остановить идею обмена территориями» и инициировать процесс легализации вооруженных формирований албанских сепаратистов в статусе армии вопреки резолюции Совбеза ООН, сообщил Tanjug.

Напомним, внеочередные выборы в Косово состоятся 6 октября. Кроме албанцев в парламент пытаются пробиться и представители сербской общины. Официальный Белград призвал поддерживать партию «Сербский список». Албанские власти пытаются расколоть сербский электорат, в этом им помогает действующая в крае дочерняя структура сербской прозападной оппозиции – «Союз за Косово».