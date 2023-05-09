Киевские СМИ: Словакия в шаге от пророссийского реванша

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Предстоящие выборы в Словакии и смена действующей власти чреваты для Киева крайне неприятными последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Европейская правда», дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда», отмечаяющая, что Словакия оказалась «в шаге от пророссийского реванша».

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«Словакию без колебаний можно отнести к самым преданным союзникам Украины. Именно Братислава первой передала крайне необходимую ПВО – полученную еще в советское время систему С-300. А недавно правительство Эдуарда Гегера, несмотря на сопротивление со стороны пророссийской оппозиции, одобрило решение о передаче Украине истребителей МиГ-29. Украине повезло, что сейчас проукраинскими являются все ключевые персоны словацкой власти: и президент Зузана Чапутова, и премьер Эдуард Гегер, и основные министры его правительства. Однако в этом и заключался основной парадокс – проукраинские власти действовали в стране, которая является одной из самых «зараженных» российской пропагандой. Опросы фиксируют крайне неприятную картину: по уровню распространения российских нарративов о войне в Украине Словакия занимает нечёткое третье место, уступая лишь Венгрии и Болгарии», – говорится в статье.

Именно поэтому, приходят к выводу авторы, «пророссийская политика в Словакии достаточно выгодна электорально».

«С этим связывается резкий разворот в публичной риторике бывшего премьера Роберта Фицо. Если в должности главы словацкого правительства Фицо проводил вполне дружественную по отношению к Украине политику (в частности, помог обеспечить реверс природного газа, что ослабило давление со стороны «Газпрома»), то во время пребывания в оппозиции риторика Фицо кардинально меняется. Вслед за венгерским премьером Виктором Орбаном Фицо критикует Запад в поставках оружия Украине, обещает «бороться за мир, а не за продолжение войны» и даже угрожает уголовным преследованием чиновникам, принимавшим решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29», – пишет «ЕП».

Примечательно, что на этмо фоне растут рейтинги как Фицо, так и его партии Smer-SD.

«В марте эта политсила впервые за долгие годы вернула себе лидерство среди симпатий избирателей – за нее готово отдать голоса 17,6% словаков. Это создает реальную угрозу того, что уже после прошедших 30 сентября досрочных парламентских выборов именно Фицо получит мандат на формирование нового правительства – и не исключено, что все же найдет себе союзников. Этого с нетерпением ждут в Будапеште – у Орбана очень надеются, что после выборов новая словацкая власть станет их союзником в противостоянии Брюсселю», – опасается издание.