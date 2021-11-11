«КП»: Польша превращает мигрантов в «бесплатное оружие Путина»

Заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, обвинившего Москву в причастности к миграционному кризису на границе, – это попытка представить свою страну в виде «защитника» от России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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По мнению автора публикации, сам по себе миграционный кризис, когда речь идет о 2-5 тысячах беженцев, решается без проблем.

«У Запада, да и у комиссариата ООН по делам беженцев есть для этого все возможности – и финансовые, и организационные. Ведь пристроил Евросоюз около двух миллионов беженцев из разрушенных начатыми США и их союзниками войнами стран Ближнего Востока и Африки. Но белорусско-польская граница – это не итальянский остров Лампедуза, на которой, если попал, то, считай, нашел свое счастье. Тут ситуация другая – попался мигрант полякам, и тут же превратился в «бесплатное оружие Путина». Не повезло бедолагам», – пишет газета.

Пока не ясно, говорится в статье, перепадут ли Белоруссии за мигрантов новые санкции, которых требуют поляки.

«Но неясность лишь в том, «накажут» Минск или сразу попытаются «навесить» что-то санкционное на Москву. Очевидно другое: до сих пор восточный «фронт» Евросоюза с российским «Мордором» держали прибалты и примкнувшие к ним украинцы. Просто география такая – Польша с нами не граничит. Но теперь и поляки выпятили свою грудь для защиты Запада от России. Даже не солидно как-то для страны, которая вроде бы претендует на статус одного из центров ЕС. Центр (панов) должны защищать лимитрофы (холопы). Неужели статус последних теперь и у Польши?», – резюмирует издание.

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