Кремль начал принуждение Лукашенко к признанию российского Крыма

Российское руководство ждёт визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым, заявил накануне в эфире ТВ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» – оперативно поддержал Пескова глава республики Сергей Аксенов.

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Либеральный политолог Станислав Белковский считает, что признание Крыма является принципиальным вопросом для российской стороны.

«Кремль хочет от Лукашенко официального признания российской принадлежности Крыма. В таком случае кинуть «старшего брата» в очередной раз, на следующем витке истории, РБ-диктатор уже не сможет. Он должен сейчас показать, что рвёт с Западом навсегда – и взамен может рассчитывать на полноформатную помощь РФ», – написал Белковский в своем Telegram-канале.

Белорусский обозреватель Артем Агафонов полагает, что Песков «дал старт целой кампании за то, чтобы Лукашенко признал Крым».

«Это уже не намек, это уже прямым текстом было сказано – ждем в Крыму… крымский депутат Госдумы Михаил Шеремет сказал, что тому не стоит откладывать поездку в Крым, и давно пора занять четкую позицию по статусу полуострова.

В общем, Александру Григорьевичу без обиняков сказали – назвался союзником – будь им целиком, а не только там, где это сулит экономические выборы. Если один участник союза не признает в полном объеме территориальную целостность другого участника – какой это, нафиг, союз!

Вангую, что и признание и визит состоятся еще в этом году. Принуждение к признанию началось. Будет интересно, если местом следующего саммита Путин выберет не Москву или Сочи, а, допустим, Севастополь», – пишет Агафонов в своем Telegram-канале.