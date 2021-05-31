Либералы назвали Лукашенко гарантом антироссийской Белоруссии

31.05.2021, Вильнюс, Владимир Гладков

Белорусский президент Александр Лукашенко на протяжении 27 лет проводит политику отмежевания Белоруссии от России.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил российский либеральный политолог Андрей Окара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что белорусское гражданское общество за последний год очень серьёзно трансформировалось в плане отношения к России и российской государственности.

Если раньше можно было допускать проявления политических фигур, которые говорят о том, что Россия для Белоруссии – друг, брат и нужно развивать российско-белорусский союз, то кремлёвская политика за последний год, фактически поставила на этом крест. Теперь любой белорусский политик будет отмежёвываться от России и российско-белорусского союза не менее успешно, чем это делает на протяжении двадцати семи лет Лукашенко. Мы можем называть его многими матерными словами, но он есть и остаётся гарантом того, что Беларусь не будет поглощена Россией», – сказал Окара.

Напомним, ведущий RT призвал спасти народ Белоруссии от Лукашенко, присоединив эту страну к России.