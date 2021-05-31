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31.05.2021, Вильнюс, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Либералы назвали Лукашенко гарантом антироссийской Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко на протяжении 27 лет проводит политику отмежевания Белоруссии от России....

Белорусский президент Александр Лукашенко на протяжении 27 лет проводит политику отмежевания Белоруссии от России.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил российский либеральный политолог Андрей Окара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что белорусское гражданское общество за последний год очень серьёзно трансформировалось в плане отношения к России и российской государственности.

Если раньше можно было допускать проявления политических фигур, которые говорят о том, что Россия для Белоруссии – друг, брат и нужно развивать российско-белорусский союз, то кремлёвская политика за последний год, фактически поставила на этом крест.

Теперь любой белорусский политик будет отмежёвываться от России и российско-белорусского союза не менее успешно, чем это делает на протяжении двадцати семи лет Лукашенко. Мы можем называть его многими матерными словами, но он есть и остаётся гарантом того, что Беларусь не будет поглощена Россией», – сказал Окара.

Напомним, ведущий RT призвал спасти народ Белоруссии от Лукашенко, присоединив эту страну к России.


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