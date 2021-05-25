Ведущий RT призвал спасти народ Белоруссии от Лукашенко, присоединив эту страну к России

25.05.2021, Москва, Елена Острякова

Ведущий государственного телеканала RT Антон Красовский считает, что угрозы минирования на самолете, который в минувшее воскресенье совершил экстренную посадку в Минске, не было.

Он уверен, что это была спецоперация, санкционированная президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с целью арестовать основателя экстремистского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если честно, ну, че тут врать, будь я на месте Лукашенко, я бы уже всеми силами попытался этого Протасквича показательно осудить. Вопрос в том, какой ценой. И кто эту цену сейчас должен будет заплатить? Впервые в истории авиации рейс сажают не силой, но обманом. Обманув, прежде всего, своих собственных диспетчеров, которые передавали на борт лживые данные о выдуманной бомбе.

Одно дело, открыто применить силу, пусть видимо и незаконно, другое дело – поставить под сомнение весь протокол общения с наземными службами безопасности целой страны. То есть, отныне любое подобное сообщение от белорусских диспетчеров будет расцениваться как провокация, как ложь. А это значит, что летать над этим воздушным пространством может быть небезопасно. Сообщает теперь диспетчер из какого-нибудь Гомеля об опасности для воздушного судна и любой решит, что это провокация, а у него на борту просто какой-нибудь неугодный Лукашенко персонаж», – делает вывод Красовский.

При этом он напомнил, что Лукашенко уже несколько раз поступал нечестно в отношении россиян, которые из-за этого попадали в тюрьму.

«Многие наши начали радоваться. Правильно, так и нужно с такой мразью, как Протасевич, красава Лукашенко. Да, с мразью, может, и нужно. А с нами тоже? Помните, как Беларусь продала нашего блогера Лапшина Азербайджану? С потрохами продала, наплевав на все протесты Москвы? (В 2016 году блогер был задержан в Минске и выдан Азербайджану – ред.). А как Лукашенко пытался продать Украине российских добровольцев, воевавших на Донбассе? Забыли что ли? Протасевич тут совершенно ни при чем. Лукашенко так может поступить с любым. Абсолютно с любым, в том числе и с нами, с гражданами России. И поступал. И поверьте мне, поступит еще сто раз», – сказал Красовский.

В качестве выхода из ситуации он предлагает присоединить Белоруссию к России.

«Товарищи, дорогие, ну мы же понимаем, что нашими же деньгами и нашими же стратегиями мы унижаем и уничтожаем 9 миллионов русских людей, которых буквально отдали этому Лукашенко в батраки. Это наши люди. Что бы там ни говорили и не думали Нехта, или Радио Свобода. Это шесть наших русских губерний. В управлении у непредсказуемого неуправляемого человека. Вам не жалко этих людей? Наших людей. Помните, как говорил Борис Борисович? Пора вернуть эту землю себе. Уверен, большинство людей, родившихся и живущих в современной Белоруссии, встретят это решение с ликованием», – заключил Красовский.