Лидера бошняков напугало предложение российской газеты ввести войска для поддержки Республики Сербской

02.12.2021  20:49 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия


Председатель старейшей бошнякской национал-исламистской Партии Демократического Действия (SDA), заместитель спикера Палаты народов Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович отреагировал на статью в российской газете «Правда».

В статье журналист упомянул возможность отправки российского воинского спецконтингента в Боснию и Герцеговину для поддержки Республики Сербской в случае агрессии Сараево и НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель старейшей бошнякской национал-исламистской Партии Демократического Действия (SDA), заместитель спикера Палаты народов Боснии и...

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Бакир Изетбегович, комментируя текст «Правды», высказал надежду на то, что ситуация в БиГ не пойдет в подобном направлении, и сербский член Президиума Милорад Додик» не доведет страну «до следующего этапа несчастья». При этом он осторожно заметил, что русские военные могут прибыть в его страну, но только в рамках европейской военной миссии EUFOR.

«Эффект от его (Додика – ред.) политики можно измерить миллиардами и миллиардами ущерба, который он нанес сотням тысяч людей, покинувших эту страну. Нам все еще нужны (чужие – ред.) армии в БиГ, но русские могут появиться здесь только таким путем», – заключил Изетбегович.

Напомним, что ранее бошнякский лидер подал иск в Конституционный суд БиГ, требуя пересмотреть существующие нормы боснийской армии, запрещающие военнослужащим носить бороды и хиджабы.

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