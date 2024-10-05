«Лишь бы не лишили перспективы в НАТО» – западные шестёрки в Киеве уже согласны на потери территорий
Нейтральный статус Украины – намного опаснее потери части территорий.
Об этом говорили украинские участники проходящего в Вильнюсе «XIII форума свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас находимся в ситуации, когда нужно определить, какие территории мы хотим возвращать военным путём (и, исходя из этого, настаивать на необходимости большей помощи), а какие территории мы будем возвращать политическим или дипломатическим путём. Мне кажется, от Запада на этом этапе даже более сложным является не столько военная составляющая. Думаю, мы постепенно двигаемся к тому, что и будут сняты ограничения на использование вооружений, и в части ПВО будет пересмотр.
Более сложным являются политические вопросы, связанные с виденьем архитектуры безопасности, и то, готов ли альянс начинать не де-факто, а де-юре в какой-то момент процедуру членства Украины в НАТО, с учётом наличия части оккупированных территорий», – сказала киевский политолог Олеся Яхно.
Еще один спикер с Украины – представленный как военный эксперт Юрий Фёдоров в целом согласился, но подчеркнул, что максималистская концепция «перемоги» Киева в виде возвращения территорий военным путём в обозримом будущем невозможна.
«А, значит, нужно вырабатывать реалистическую систему целей. Урегулирование предполагает решение двух проблем – территориальная и проблема статуса. Проблема статуса – нейтральная Украина или возможность заключения военно-политических альянсов с союзными странами, и признаёт ли Украина какие-то ограничения на свои ВС или нет – это ключевой вопрос.
Более важный, чем территориальный. Если Запад и Украина в той или иной мере согласятся с требованиями Путина относительно нейтрального статуса и ограничений на ВС – вот это будет катастрофой», – стращал Фёдоров.
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