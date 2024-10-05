«Лишь бы не лишили перспективы в НАТО» – западные шестёрки в Киеве уже согласны на потери территорий

Нейтральный статус Украины – намного опаснее потери части территорий.

Об этом говорили украинские участники проходящего в Вильнюсе «XIII форума свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда нужно определить, какие территории мы хотим возвращать военным путём (и, исходя из этого, настаивать на необходимости большей помощи), а какие территории мы будем возвращать политическим или дипломатическим путём. Мне кажется, от Запада на этом этапе даже более сложным является не столько военная составляющая. Думаю, мы постепенно двигаемся к тому, что и будут сняты ограничения на использование вооружений, и в части ПВО будет пересмотр.

Более сложным являются политические вопросы, связанные с виденьем архитектуры безопасности, и то, готов ли альянс начинать не де-факто, а де-юре в какой-то момент процедуру членства Украины в НАТО, с учётом наличия части оккупированных территорий», – сказала киевский политолог Олеся Яхно.