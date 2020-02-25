«Мы еще увидим развал России» – заместитель Зеленского

25.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация находится в сложном положении, хотя и обладает определенным запасом прочности, который ей дают деньги.

Об этом в интервью интернет-порталу «ЛигаБизнесИнформ» заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилов, отвечая на вопрос, «когда Россия уйдет из Украины».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами. Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия», – утверждает секретарь СНБО.

Он называет Россию «призраком», который «долго держаться не может».

«Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», – сказал Данилов.

Напомним, что главой СНБО Украины, в котором должность секретаря занимает Данилов, является президент Владимир Зеленский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский затянул волынку Порошенко о «развале РФ».