Напряжение в Киеве: «Мирный план Колокольцева» – «туфта», но он выйдет нам боком

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 20:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 229
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Распространяемый токсичными пропагандистами, вроде Дмитрия Гордона, «мирный план», который якобы возил в Вашингтон глава МВД РФ, – это полная «туфта», однако с крайне тревожной для Украины перспективой.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Распространяемый токсичными пропагандистами, вроде Дмитрия Гордона, «мирный план», который якобы возил в Вашингтон глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У нас целый парад разнообразных планов – от абсолютно ужасных, с точки зрения Украины, до этого. Это полная туфта, но он удивителен тем, что очень комплиментарный для Украины. Украина неожиданно без боя забирает ЗАЭС и Мелитополь. Это господствующие высоты и фактически ворота в Крым. Плюс, после «контрнаступа», который для русских ключевая история, что «мы победили американское оружие», и тут – бах, они отдают Мелитополь и т.д.

Я думаю, это история, которая будет всплывать у нас через «икс» месяцев, когда будут говорить – а вам же предлагали такой план, а вы от него отказались, гибнут люди, потому что вы отказались от такого плана. Хотя, такого плана не существует даже теоретически», – сказал Денисенко.

«Даже если представить, что Путин направил Колокольцева (хотя любой, кто хоть немного знает российскую тематику, удивится этому) с этой миссией в Вашингтон и говорит, что я готов сдаться, честно говоря, это выглядит как сумасшествие. Причём в тот момент, когда все понимают, что Байден резко теряет свои шансы», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть