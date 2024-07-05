Напряжение в Киеве: «Мирный план Колокольцева» – «туфта», но он выйдет нам боком

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Распространяемый токсичными пропагандистами, вроде Дмитрия Гордона, «мирный план», который якобы возил в Вашингтон глава МВД РФ, – это полная «туфта», однако с крайне тревожной для Украины перспективой.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас целый парад разнообразных планов – от абсолютно ужасных, с точки зрения Украины, до этого. Это полная туфта, но он удивителен тем, что очень комплиментарный для Украины. Украина неожиданно без боя забирает ЗАЭС и Мелитополь. Это господствующие высоты и фактически ворота в Крым. Плюс, после «контрнаступа», который для русских ключевая история, что «мы победили американское оружие», и тут – бах, они отдают Мелитополь и т.д. Я думаю, это история, которая будет всплывать у нас через «икс» месяцев, когда будут говорить – а вам же предлагали такой план, а вы от него отказались, гибнут люди, потому что вы отказались от такого плана. Хотя, такого плана не существует даже теоретически», – сказал Денисенко.

«Даже если представить, что Путин направил Колокольцева (хотя любой, кто хоть немного знает российскую тематику, удивится этому) с этой миссией в Вашингтон и говорит, что я готов сдаться, честно говоря, это выглядит как сумасшествие. Причём в тот момент, когда все понимают, что Байден резко теряет свои шансы», – добавил политолог.