«Наш капризный союзник»: на Украине перетягивают папу римского на свою сторону

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Образованное население Латинской Америки поддерживает Россию и убеждено, что на Украине Москва воюет с Глобальным Западом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил лишенный сана бывший архимандрита УПЦ Кирилл (Говорун), ныне профессор Университета Лойолы Мэримаунт в Калифорнии.

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В интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» он рассказал, что часто бывает в Риме, где общается с окружением папы римского.

«Папа римский понимает то, что происходит в Украине. Я бы сказал, что Папа знает Украину лучше, чем украинцы знают Папу. Но свое знание он формулирует в тех рамках, к которым привык. Он был сформирован в контексте того, что мы называем Глобальным Югом. И это очень важно для понимания мышления понтифика», – сказал Говорун.

Он говорит, что за последнее время побывал в нескольких латиноамериканских странах. Утверждает, что простые люди на улице якобы поддерживают Украину.

«Но есть и прослойка людей более образованных, прошедших через университеты. Я был, честно говоря, шокирован некоторыми университетами. К примеру, попал в университет Медельина в Колумбии. Университет действительно хороший, но очень левый. Я увидел там на стенах цитаты из Ленина, Мао Цзэдуна. И эта среда формирует оптику у студентов, независимо от того, что они изучают – математику, физику или историю. Они смотрят на мир с точки зрения гегемонии США как универсального зла. Вот в этой оптике война России против Украины выглядит как война Америки против бедной, несчастной России. И, к сожалению, очень многие из тех, кто прошел обучение в центрально- и южноамериканских университетах, думают именно так», – сокрушается низвергнутый из сана бывший священник.

По его словам, папа Франциск, «человек с качественным иезуитским образованием, здесь не исключение».

«У него, так сказать, происходит внутреннее барахтанье между разными мировоззрениями и разной оптикой. С ним кто-то пообщался из Латинской Америки, рассказал о том, что Россия действительно только реагирует на агрессию НАТО, задел те внутренние струны, которые сформировались еще у молодого Хорхе Марио Бергольо, когда он жил в Аргентине, и он подвергся этому влиянию», – сказал собеседник «УП».

При этом он считает, что с папой нужно работать и склонять его на свою сторону.

«Важно понимать: Франциск – наш союзник. Нестабильный, капризный, но союзник. Более того, он является нашим главным адвокатом на Глобальном Юге. К нему там очень прислушиваются.И вместо того чтобы его проклинать и анафемы на него накладывать, с ним нужно продолжать упорно работать. Надо ему объяснять, иногда жестко реагировать на его заявления. Он к этому прислушивается, готов слышать. Но говорить это нужно так, чтобы не разрушать мосты к нему», – резюмировал Говорун.

Недавно, как сообщал «ПолитНавигатор», папа римский предложил Украине признать свои неудачи и согласиться на мирные переговоры.