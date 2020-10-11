Навальный помогает Путину ликвидировать сислибов

11.10.2020, Москва, Елена Острякова

Если правительства Запада последуют совету оппозиционного российского блогера Алексея Навального, данного им в интервью немецкому изданию «Бильд», и введут санкции против «всех выгодополучателей путинского режима», в России исчезнет класс так называемых «системных либералов», то есть симпатизантов Запада во власти.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате введения санкций по сценарию Алексея Навального полностью теряют смысл так называемые системные либералы — то есть люди, которые профессионально сидят на двух стульях. Которые, с одной стороны, близки к Владимиру Путину, но считаются носителями либеральных взглядов, друзьями Запада, борцами за западнический курс России. Они совершенно не нужны, потому что любой российский элитарий с этого момента должен быть очень четко или за Путина, или за Навального», – сказал Белковский.

Таким образом, полагает политолог, Навальный помогает Путину справиться с проблемой, которую президент РФ не мог решить на протяжении 20 лет.

«Задачу обеспечения полной лояльности элит и ликвидацию двойной лояльности элит, которые, с одной стороны, принадлежат путинской России, путинской системе власти и зарабатывают огромные деньги в России. Их интересы сосредоточены в России. Но, с другой стороны, поскольку их капиталы легализуются на Западе, дети и внуки на Западе (как говорится, где сокровище ваше, там и сердце ваше), то они лояльны и Западу. Санкции по Навальному эту проблему абсолютно решают», – сказал Белковский.