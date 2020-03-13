13.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Запад, История, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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«Не будем биться за историю – России устроят «Нюрнберг» – эксперт




Даже в годы Холодной войны на Западе не пытались поставить на одну доску коммунизм с нацизмом, как это происходит сейчас.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бороться против искажения и полного переписывания истории – это не дань оскорбленной гордости великороссов, – отметила эксперт. – Кончится все тем, что нас припишут к какому-нибудь виртуальному Нюрнбергскому процессу, объявят виновниками войны и поставят под сомнение подписи СССР под важнейшими юридическими послевоенными документами, на которых основывается стабильность мира и границ».

По словам Нарочницкой, никто после Второй мировой, несмотря даже на начавшуюся Холодную войну, когда стороны обливали друг друга идеологической бранью, не посягал на общепризнанное суждение: Советский Союз – главный победитель нацизма. И в Холодную войну никогда не было отождествления коммунизма с фашизмом и нацизмом.

«Меня не удивляет, что в США про Эйзенхауэра пишут больше, чем про маршала Жукова, хотя, когда Жуков приезжал в Америку, ему рукоплескали стадионы», – заметила президент Фонда исторической перспективы.

Напомним, ранее в ЕС приняли решение, начиная с мая этого года, отмечать «День борца с тоталитаризмом», уровняв фашистские режимы и советский строй.

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