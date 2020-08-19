19.08.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Объявившая себя украинкой Поклонская уже не говорит, что Крым российский


Экс-прокурору Крыма, а ныне депутату Госдумы Наталье Поклонской понравилось недавнее интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что не допустил бы возвращения Крыма в состав России.

Об этом Поклонская заявила в эфире телеканала «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посмотрела это интервью Лукашенко и мне оно понравилось. Лукашенко сказал, что Украина сама предала Крым, крымчан. Он сказал правду, да. Почему мы провели референдум в Крыму? Да потому, что в Киеве произошел государственный переворот, потому что нас вынудили и заставили провести референдум. Нет, не Россия – Киев, те преступники, которые пришли к власти. Лукашенко, собственно говоря, об этом и сказал. И это нормально. Он другого характера, он поступает не так, как поступил президент Украины в свое время, Виктор Федорович», – заявила Поклонская.

Парламентарий, которая также заявляла, что считает себя коренной украинкой, ответила, что она думает насчет принадлежности полуострова.

«Крым – крымчан. Вот я всем отвечаю, Крым – это крымчан, другого ответа не может быть. Я крымчанка – мой Крым, вы крымчанин – ваш Крым», – сказал российский политик.


Примечательно, что в данном случае Поклонская фактически повторила слова крымского боксера Александра Усика, который оставаясь гражданином Украины, избегает сегодня прямо отвечать на вопросы о принадлежности Крыма.

«Крым Божий. Я уже об этом говорил. Крым – тех людей, которые там живут, которые любят Крым, родившихся там», – говорит Усик.

Напомним, в интервью Гордону Лукашенко отчитал украинское руководство за то, что в 2014 году во время «Русской весны» официальный Киев не стал устраивать противостояние в Крыму, фактически бескровно отдав полуостров в состав России.

Кроме того, Поклонская считает крымчан «русскими украинцами». 

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