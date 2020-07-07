Одиозный генерал ВСУ требует срочно вооружить украинцев для войны с русскими

07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Право граждан на хранение и ношение оружия по образцу США послужит объединяющим фактором для украинцев, а также грозным предупреждением для русских на случай «открытой агрессии РФ».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общаясь с нашими народными избранниками, часто повторяю: уважаемые, вас запомнят, если вы сделаете то, что в своё время сделали США, вторая поправка к Конституции США – это право народа на владение оружием и защиту своей собственности и интересов с оружием в руках. Это как раз то, что может объединить народ, значительно его усилить и быть таким резким предупреждением в сторону РФ, что не только вооружённые силы станут на защиту, а весь народ», – заявил Кривонос.

«Мы понимаем, что в случае открытой агрессии РФ, наш военно-технический потенциал немного меньше, чем в российской армии. Потому украинская армия может в определённых моментах проиграть какие-то бои или проиграть какую-то кампанию, но я как военный, который всю жизнь служил в ССО, знаю, как разрушаются другие страны, и знаю, как будут разрушать нашу, я знаю, что эффективнее всего можно противопоставить.

Никогда подготовленный украинский народ не проиграет какой угодно сильной русской армии. Это то, чего боятся русские, и они понимают, что вход на нашу территорию будет для них стоить рубль, а выход будет стоить сто долларов», – добавил представитель СНБО Украины.