Отстраненный от переговоров по Украине ЕС мечется между зрадой и перемогой

Елена Острякова.  
08.08.2025 14:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 657
 
Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Европейские политики будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа, что встречи один на один с президентом РФ Владимиром Путиным недостаточно для разрешения украинского конфликта, и нужно пригласить на саммит Владимира Зеленского (утратил легитимность еще в прошлом году).

Об этом научный сотрудник по Европе Лиана Фикс заявила на конференции принадлежащей Рокфеллерам организации «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа, что встречи один на один...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть два взгляда на ситуацию со стороны Европы. Одни говорят, что Путин одержал верх, когда предложил встречу с Дональдом Трампом. Это способ отсрочить давление на Россию. Другие считают, что на самом деле Трамп одержал верх.

Предложение Владимира Путина о встрече – это своего рода уступка российской стороны, чтобы избежать санкций и давления. В любом случае европейцы вынесли урок из этих встреч. Если они не участвуют в переговорах, то все идет не так, как надо. Поэтому европейцы, которые сначала не хотели участвовать в переговорах, потому что это задевало их гордость, теперь пытаются повлиять на ситуацию», – сказала Фикс.

По ее словам, европейцы будут пытаться повлиять на исход переговоров и добиваться того, чтобы поставки оружия на Украину не прекращались. Германия готова вооружать киевский режим за свой счет.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить