Площади в центре Донецка дали имя героя России

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Новости Украины

В центре Донецка на берегу реки Кальмиус сегодня переименовали бывшую площадь Конституции в честь погибшего в ходе спецоперации РФ на Украине героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

На мероприятии присутствовал отец павшего героя Энгельс Гаджимагомедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Принимавший участие в открытии глава ДНР Денис Пушилин отметил, что республики Донбасса, сражаясь плечом к плечу с РФ против украинского нацизма, осознают своё общее будущее.

«Так получилось, что первым героем РФ, участвовавшим в военной спецоперации, стал гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов. К сожалению, посмертно. Наша задача – помнить о его подвиге, когда он ценой своей жизни спас своих боевых товарищей. Еще более важно, чтобы героев помнили следующие поколения», – сказал Пушилин.

Отец героя Энгельс Гаджимагомедов лично закрепил табличку с новым наименованием площади на одном из зданий.

«Он приехал на эту землю не ради славы, а ради того, чтобы наступил мир, чтобы остановить врага, который хотел видеть Донбасс в руинах, покоренным, уничтоженным. Никогда этим планам не сбыться, благодаря таким людям, как вы, и таким воинам, как мой сын», – сказал Гаджимагомедов.

В комментарии «ПолитНавигатору» постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии, историк Александр Дмитриевский выступил с контраргументом в отношении давно имевшей место критики о том, что-де, переименовывая улицы и площади, республики уподобляются бандеровским декоммунизаторам.

«Мы на своей земле и никому не должны что-либо обосновывать. И ещё мы не имеем права задаваться вопросом: «Чем же мы лучше нашего врага?» Ибо такой вопрос – намеренная провокация наших лукавых недоброжелателей, и её цель – заставить нас усомниться в правоте нашего дела. А наша правда – должна быть для нас непререкаемой догмой, в принципе не подлежащей не только сомнению, но и вольному толкованию. И ещё: развязанной нашими врагами войне памятников, войне топонимов мы должны противопоставить дипломатию исторической памяти. Хотите воевать с тем, что дорого нам? Воюйте, но мы имеем полное право отказаться держать у себя то, что дорого вам. Более того, мы должны быть готовы обменять имеющиеся у нас дорогие их сердцу культурные ценности на то, что подвергается ими поруганию. Я глубоко убеждён в том, что нам надо выменять уродующий Донецк истукан врага России и содомита Шевченко, выменять весьма красивые мозаики работы украинской националистки Аллы Горской на уничтожаемые бандеровцами памятники советским воинам», – уверен Дмитриевский.

Он добавил, что в городах ДНР пора увековечивать своих героев.

«На мой взгляд, новые имена больше подходят районам новостроек, чем исторически сложившимся кварталам: топонимика – дело консервативное. Тем не менее, именам героев борьбы с необандеровщиной на наших улицах должно найтись место. Действительно, пора заменить на донецких картах Киевский район и Киевский проспект, вернув этой части города имя русского патриота и предпринимателя Алексея Путилова, основавшего здесь один из крупнейших оборонных заводов России начала ХХ века. Зачем нам имя столицы вражеского государства? И не надо апелляций к тезису про «мать городов русских»: мать, убивающая и продающая в рабство своих сыновей – не мать, а девка распутная! Безусловно, должно найтись место в топонимике и нашим бесстрашным землякам, благо, что у Донбасса в своих героях уж точно нет недостатка!» – сказал историк.