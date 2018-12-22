Почему переименование Церкви на Украине – это хорошо

22.12.2018

Олег Хавич, политолог, покинул Украину после угрозы ареста СБУ за критику нарушения прав национальных меньшинств Киевом

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Верховная Рада приняла закон, по которому Украинская Православная Церковь обязана сменить название, и указать в нём свою принадлежность к РПЦ. Как по мне, Россия должна сказать за это «спасибо».

Всё нужно называть своими именами, и это облегчает жизнь. Хотя принятые 20 декабря на Украине изменения к закону «О свободе совести и религиозных организациях» преисполнены эвфемизмов и казуистики, результатом их буквального исполнения станет переименование Украинской Православной Церкви (УПЦ) в «Російську Православну Церкву в Україні», что, по моему мнению, является правильным решением.

Правда, и с этим названием не всё в порядке в плане однозначности — ведь слово «російська» с украинского языка на русский можно перевести и как «российская», и как «русская». Чувствуется, что авторы закона привлекали к его разработке профессиональных лингвистов, поэтому даже если и будут попытки перерегистрировать Церковь под названием «Руська Православна Церква в Україні», то вряд ли они станут успешными. Прошу извинить за вынужденную тавтологию и «игру словами», просто часть читателей «ПолитНавинатора» не подозревает, что термины «российский» и «русский» переводятся на украинский язык одинаково.

Чтобы завершить тему не сути, а формы, отмечу, что Русская Православная Церковь теоретически может повлиять на новое название Украинской Православной Церкви. Ведь закон принуждает УПЦ указать в своём новом названии «полное уставное название религиозной организации, руководящий центр находится в государстве-агрессоре» с возможным добавлением слов «в Украине» «И/ИЛИ обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации». То есть если завтра собор РПЦ сменит название своей автономной Церкви с «Украинская Православная Церковь» на «Русская Православная Церковь в Таврии, Новороссии и Малороссии», то чисто формально его можно будет подавать на регистрацию в Министерство юстиции. Скажете, нет таких административно-территориальных единиц? Так и Константинополя не существует на карте с 1930 года, но предъявляющий претензии на каноническую территорию Украины Патриархат ведь именует себя «Константинопольским»?..

Предыдущий абзац — это были уже не «игра словами», а «игры разума», к сожалению, ничего подобного не будет, и через несколько месяцев нынешняя УПЦ будет переименована в «РПЦ в Украине», и соответствующие названия получат её общины, монастыри и Лавры. Но с моей личной точки зрения, это пойдёт только на пользу не только здравому смыслу, но и «политическим русским» на Украине, и самой России.

Во-первых, как я уже отмечал, всё лучше называть своими именами. Во-вторых, за последние несколько лет само слово «Украина» настолько дискредитировано среди адекватных людей – причём не только в окружающем её мире, но и на территории самой б/УССР – что любой успешный проект просто вынужден будет отказаться от этого географического термина в названии. В-третьих, в «РПЦ в Украине» останутся только «политические русские» и люди, выступающие за союз с Россией. Архиерея, священника и мирянина этой Церкви уже ничем нельзя будет запугать – за свою веру они будут готовы идти до конца. А что священникам этой Церкви теперь официально запретят быть капелланами в вооружённых формированиях Украины – так подобный запрет давно существует де-факто, да и вообще давно пора прекратить освящение братоубийственной войны на Донбассе.

Но самое главное – Россия наконец получит публично одобряемый в РФ повод для вмешательства в ситуацию на Украине в случае неминуемых репрессий против канонической Православной Церкви и русскоязычного населения. Ведь одно дело – защищать какую-то «криптобандеровскую» УПЦ, пусть и в составе Московского Патриархата, и совсем другое – миллионы людей, прямо и публично называющих себя русскими. Более того, этот повод могут счесть легитимным и многие европейские страны, чьим национальные меньшинства ныне страдают от действий киевского режима.

Хотел бы отметить: новый закон очевидно противоречит Конституции Украины (об этом прямо написано в сопровождающем его экспертном заключении) – но ей противоречат все действия киевских властей начиная с 21 февраля 2014 года. Поэтому когда отдельные юристы говорят о том, что перерегистрация уставов общин, монастырей и Лавр в связи с изменением названия Церкви приведёт к потере ими государственного и коммунального имущества, ныне находящегося в аренде (а речь ведь не только о культовых сооружениях), то это выглядит как «плач по шапке при потерянной голове». Ведь при изменении названия юридическое лицо не меняется – то есть все ранее подписанные структурами УПЦ договора формально остаются в силе и для структур РПЦвУ. А если органы власти или местного самоуправления, которым принадлежат многие строения храмов, монастырей, церковных учебных заведений и т. п., захотят эти договора со структурами РПЦвУ разорвать – то для этого никакой закон не нужен.

К примеру, в ноябре 2018-го Министерство юстиции Украины отменило государственную регистрацию права Украинской Православной Церкви на пользование Почаевской Свято-Успенской Лаврой, передало ее обратно в управление Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, а позже это решение утвердил Кабинет Министров Украины, отменив своё распоряжение времён первого премьерства Виктора Януковича.

Перефразируя старый анекдот, «бить будут не по паспорту, а по морде», и название «Украинская Православная Церковь» от этого не спасёт, даже если каким-то чудом новый закон не вступит в силу. Для «активистов» и «патриотов» храмы канонической Православной Церкви на Украине давно являются «филиалами ФСБ», о чём эти вандалы регулярно пишут на их стенах. Возможно, в России начнут относится к этому хоть немного серьёзнее, когда осквернять будут храмы Церкви со словом «Русская» в названии.