Львовские храмы канонической УПЦ разрисовали надписями про “филиал ФСБ”

11.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Около трех храмов канонической УПЦ во Львове появились провокационные надписи «московский патриархат — филиал ФСБ», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила Львовская городская организация ОУН.

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«Сегодня у так называемых „храмов“ московского патриархата во Львове на ул.Антоновича, на пр.Красной Калины и ул.Короленко появились надписи „московский патриархат — филиал ФСБ“. Неизвестные патриоты, наверное, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей», — говорится в сообщении.

Представитель Львовской епархии УПЦ о. Маркиян Каюмов в комментарии Zaxid.net назвал тех, кто оставил надписи, провокаторами.

«Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви открытками, — мы считаем, что такое сделали не патриоты, а провокаторы», — сказал он.