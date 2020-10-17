Политолог о претензиях Зеленского и Эрдогана на Крым: Две собаки лают – караван идёт

17.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Заигрывания турецкого президента Реджепа Эрдогана с занявшим антироссийскую позицию главой украинского государства Владимиром Зеленским могут иметь далеко идущие последствия, прежде всего, для самой Анкары. России есть чем ответить Турции по разным направлениям.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров, комментируя сделанные накануне высказывания президента Турции о том, что он не признает российский статус Крыма и поддерживает Украину.

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«На самом деле, есть хорошая восточная пословица: «Собака лает – караван идет». Ну, две собаки лают, а караван все равно идет.

В данном случае, мне думается, с Зеленским всем все ясно (может быть, кроме него самого) уже давно. А насчет Эрдогана – хочет он рыть себе могилу, пусть роет. Он это усердно делает в последнее время. Я думаю, его геополитическое одиночество уже совсем близко, он до него дорылся.

Я подозреваю, что многие из перспективных проектов, которые Россия зачем-то вела с Турцией в последние годы, – вообще, если отбросить личные завихрения, то партнёрство двух этих стран в черноморском регионе, на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке – это очень выгодно и перспективно. Но, получается, что надо было и с этим быть поосторожнее.

Вот, я подозреваю, что Россия может достаточно долго обходиться без Турции, и не российского президента спасали от путчистов с помощью турецких и разведывательных служб, и дипломатии, и прочего-прочего. Что, эта ситуация не может повториться?

Или, что, Турция считает, что Россия по-прежнему будет вот такой свой нейтральный статус соблюдать в конфликте между Арменией и Азербайджаном, несмотря на все выходки, которые позволяет себе Эрдоган?

Ну, то есть, здесь очень много есть такого, что в перспективе может вылезти Турции боком. Еще раз повторяю, нам ни холодно, ни жарко от того, как они лобызаются в Стамбуле. А для Турции это может иметь далеко идущие и масштабные последствия», – заявил Никифоров.