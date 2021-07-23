Политолог Романенко: Украина – паразит, от которого избавляется Запад

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина для Запада стала своего рода паразитом, который сосет из него ресурсы, поэтому решение о завершении строительства обходного газопровода «Северный поток-2» – это избавление от такого «паразита».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украине нужно «взрослеть», а не ждать помощи Запада.

«Конечно же, Украина, с ее жалкими тремя ярдами за транзит, которые жадно хочет наша элита, присосавшаяся к этой газовой трубе, на которой она паразитировала все 30-ть лет независимости, она, как паразит, становится лишней. Как сама элита, так и Украина. Потому что Украина паразитировала как посредник. Нет ничего страшного для Германии или другой европейской страны, которая покупает газ у России, избавиться от посредника, потому что это меньше вытягивает ресурса из их бюджета, это им выгодно.

Поэтому стоны Украины по поводу того, что от нее избавились как от посредника, они понятны, потому что больше мы ничего, точнее мало что умеем, кроме того, чтобы производить сырье и живую рабочую силу. Но, как я уже сказал, реальность мира жестока…

Ссылаться на наших западных союзников, потому что они когда-то о нас позаботятся – это уже не имеет никакого смысла. Горевать по этому поводу не нужно, потому что таковы реалии. Нужно становиться взрослыми и идти вперед, нужно избавляться от детей в политике – это ключевой момент следующего этапа политической жизни умирающей второй украинской республики и появления третьей украинской республики, которой будут управлять взрослые, а не дети, люди, которые будут способны взять на себя ответственность и нести ответственность за свои решения, развивать страну», – заявил Романенко.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».