Полуразрушенный Одесский художественный музей спасают… выставкой ЛГБТ

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О том, что из пострадавшего после ракетной атаки 5 ноября одесского Художественного музея всеми силами лепят новую сакральную жертву, я уже рассказывал.

Объект идеальный — и памятник архитектуры, и уникальные фонды (правда, вывезенные), и охранная зона ЮНЕСКО. Самое то, чтобы приводить в музей «зарубежных партнеров» и рыдать на камеры по уничтоженной сокровищнице.

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Тем не менее, что делали бы власти и сотрудники музея в первую очередь, если бы речь шла о цивилизованном обществе? Правильно — разбирали завалы, спасали экспонаты, объявили бы сбор средств на восстановление галерей. У этих же в очередной раз все пошло через ж… Причем буквально.

Так, на странице музея появилась информация о том, что скоро в нем «откроется выставка работ, посвященная переживаниям полномасштабного вторжения представителями ЛГБТ, проживающими на юге Украины. На выставке представят 30 портретов, каждый из которых будет сопровождаться историей нарисованного там человека».

Ну самое же время — а чо? Тем более прибудет какой-нибудь еврокомиссар, а перед ним не завалящие Айвазовский с Шишкиным, а «речка, небо голубое — это все мое, родное»…

«Каждая история на портрете будет еще и озвучена — для того, чтобы с разных сторон можно было ее воспринять и распространять дальше в музеях, в галереях», — пояснила менеджер «Гей-альянса Украины» Евгения Лобанова.

Ну и «распространять дальше» содомию — тоже логично. Это же не крышу в музее чинить.

Ну, а о том, почему сейчас важно рассказывать истории содомитов, а не, например, потерявших в горниле войны родителей и кров детей, поведала директор «Гей-альянса Украины» Анна Леонова:

«Нашу команду поразила история 19-летнего Руслана. Он гей с юга Херсонской области, который с самого начала оказался на оккупированной территории. Поскольку его близкие знали, что он гей, после оккупации их села, они попросили его уехать, уйти из дома, чтобы не подвергать опасности родных. Он с конца мая должен был жить по существу на улице, он скрывался в лесах. Мы пытались помочь ему уехать, но, к сожалению, этого не произошло — он с конца августа 22-го года перестал выходить на связь».

Кстати, интересно — что, «оккупационные власти РФ» геев кусают? Что, в херсонских лесах прячутся отряды геев-партизан?..

Накал идиотизма ситуации столь высок, что даже не получается ее комментировать — тот случай, когда факты говорят сами за себя.

Вопрос только: так кто оскверняет стены музея, дворца Потоцких, памятника архитектуры, сокровищницы с уникальным собранием, начатым с картин, переданных Одессе Петербургской Академией художеств? Русские ракеты или сами-сами?..