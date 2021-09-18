Прогноз: Экономический разрыв между Украиной и Западом будет лишь увеличиваться

18.09.2021 13:30 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина фактически прекратила свое экономическое развитие – сегодня ее ВВП на душу населения такой же, как был в 2008 году.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-министр экономики Украины Павел Шеремета.

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Он обращает внимание, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС «не держать Украину на крючке реформ».

По мнению автора, заявление министра сигнализирует об одном: нынешнее руководство страны больше не планирует проводить серьезные реформы, а будет пытаться перенести ответственность за отсутствие сближения с ЕС и НАТО исключительно на Запад.

«Далее экономический разрыв между Украиной и Западом будет только увеличиваться. Этому будет способствовать и так называемая клубная конвергенция: Эстония присоединилась к ЕС в мае 2004-го, ее ВВП годом ранее составил $7.200 на душу населения. В 2020 году этот показатель достиг $23.300. Украинский ВВП на душу населения является таким же, как и в 2008 году — $3.750», – пишет Шеремета.

Он считает, что все это возвращает Украину в 2012 год.

«Если тогда была прямолинейная агрессия завгаров, сейчас это сложноподчиненные предложения хипстеров с модным платочком во внешнем кармане пиджака. Которым верят образованные профессионалы из Западной Украины. При таких обстоятельствах не слишком ли оптимистичной была президент Эстонии, оценивая необходимость 20 лет для нашего вступления в ЕС?», – резюмирует экс-министр экономики.