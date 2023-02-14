Путин готовит госпереворот в Кишиневе 21 февраля – экс-глава МИД Литвы

Ввиду отсутствия блестящих достижений в СВО Россия к заседанию Федерального собрания и годовщине начала спецоперации на Украине может устроить госпереворот в Молдавии или крупную провокацию на границе с Приднестровьем.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не сказал бы, чтобы это появилось вчера, мы долгое время всё это наблюдаем, когда мы разговаривали со своими коллегами в Молдавии и с президентом Санду, и с коллегами в правительстве, мы всё время говорили, что Молдове тоже необходимо иметь гарантии безопасности. Тем более что эта страна по своей Конституции обозначена как нейтральная, вооружённые силы там, мягко выражаясь, не очень развиты. И агрессия России против Украины – пример того, что очень трудно защитить эту страну. Международная помощь тоже не так сразу появляется, так что у Молдовы очень сложная ситуация. И намёки уже были, не только намёки, но и заявления от министра иностранных дел о так называемых провокациях против миротворцев, так что тут замороженный конфликт, но его можно возбудить очень быстро. Тем более, России нужны какие-то с их точки зрения позитивные новости, а их нет, и не слышим. Вроде бы Путин собирается выступать на Федеральном собрании с годовым выступлением 21-го, и ему, наверное, хотелось как-то информировать про какие-то достижения и победы, но этого тоже нет. Так что ситуация накалённая, напряжённая во всех замороженных конфликтах, и Приднестровье не исключение», – предостерёг экс-министр.

Он призвал всё международное сообщество быть начеку.

«Само правительство Молдовы, которое открыто высказывается за западный путь развития, интеграцию с европейскими структурами, конечно же, не удовлетворяет Кремль, и тут нельзя исключить никаких сценариев, в том числе, сценарий переворота, о котором говорит Санду. Так что тут надо всем быть начеку, чтобы предотвратить, если это возможно, эти события и не поддаваться на провокации, но тут и сильная и понятная позиция международного сообщества тоже должна иметь место», – сказал Линкявичюс.